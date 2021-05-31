Автомобилистам рассказали, за что они могут получить новые штрафы

Автомобилистам рассказали, за что они могут получить новые штрафы. О новой ловушке рассказал портал Autonews, пишут РИА Новости.

Автомобилистам рассказали, за что они могут получить новые штрафы. О новой ловушке рассказал портал Autonews, пишут РИА Новости.

Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами. В основном, подобные случаи зафиксированы в Москве, когда водители оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси. Как отмечается, такие знаки часто размещаются в не самых очевидных местах, а их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, которых на подобных стоянках установлено много.

Если водитель вовремя не распознал запрет на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в три тысячи рублей. Однако штраф можно обжаловать через суд, если знак совсем не очевиден или стоит в не очень заметном месте.