73-летняя рязанка чуть не убила соседку мотыгой

73-летняя рязанка чуть не убила соседку мотыгой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

73-летняя рязанка чуть не убила соседку мотыгой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в поселке Орловский Пронского района. Пожилые сестры из Новомичуринска купили там дом и землю и начали обрабатывать участок. Старый сарай они посчитали своим, а потому подумали, что он им не нужен и разобрали. Это возмутило соседку, которая считала данное сооружение своим. Она затеяла скандал с новыми соседками, выхватила у одной из сестер мотыгу и начала угрожать.

По словам очевидцев, скандалистка замахнулась мотыгой на одну из женщин, но та увернулась, и удар пришелся в капот «семерки», припаркованной во дворе. Машина принадлежит новым хозяевам. Потерпевшие позвонили в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.