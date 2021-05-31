\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
Втр, 01
12°
Срд, 02
18°
ЦБ USD 73.3 -0.29 01/06
ЦБ EUR 89.38 -0.29 01/06
Нал. USD 73.18 / 74.20 18:31
Нал. EUR 89.21 / 90.10 18:48
Новости
Публикации
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
5 часов назад
1 235
Команда рязанского мэра отчиталась перед горожанами стихами, анекдотам...
Мэр города Елена Сорокина рассказывает притчи и анекдот...
28 мая 12:53
6
5 960
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
5 695
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
13 882
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
73-летняя рязанка чуть не убила соседку мотыгой
73-летняя рязанка чуть не убила соседку мотыгой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

73-летняя рязанка чуть не убила соседку мотыгой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в поселке Орловский Пронского района. Пожилые сестры из Новомичуринска купили там дом и землю и начали обрабатывать участок. Старый сарай они посчитали своим, а потому подумали, что он им не нужен и разобрали. Это возмутило соседку, которая считала данное сооружение своим. Она затеяла скандал с новыми соседками, выхватила у одной из сестер мотыгу и начала угрожать.

По словам очевидцев, скандалистка замахнулась мотыгой на одну из женщин, но та увернулась, и удар пришелся в капот «семерки», припаркованной во дворе. Машина принадлежит новым хозяевам. Потерпевшие позвонили в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.