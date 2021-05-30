В Шацком районе в аварии погиб пассажир легковушки

В Шацком районе ночью в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В Шацком районе ночью в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 03:30 на 381-м километре автодороги М5 «Урал» автомобиль Lada Granta под управлением водителя 1976 года рождения, который, по предварительной информации, двигался в направлении Мордовии, зацепил обочину и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП пассажир автомобиля 1950 года рождения погиб.

Проводится проверка.