В Рязанской области за неделю от коронавируса скончались 19 человек

В Рязанской области за неделю с 24 по 30 мая от COVID-19 умерли 19 человек. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в статистику вошли два летальных исхода.

В Рязанской области за неделю с 24 по 30 мая от COVID-19 умерли 19 человек. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в статистику вошли два летальных исхода.

Новых случаев заражения 48, вылечились 44 рязанца.

Всего с начала пандемии на утро 30 мая коронавирусом заболели 29 217 жителей региона, выздоровели 27 745 человек. Зафиксировано 528 смертей.