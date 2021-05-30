В Рязанской области автомобиль сбил светофор на ж/д переезде и улетел в кювет

В Рязанской области в субботу, 29 мая, произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязанской области в субботу, 29 мая, произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 01:30 минут в Ухолово на улице Революции водитель BMW 1961 года рождения, по предварительной информации, двигаясь со стороны Ряжска, не выбрал безопасную скорость и сбил ограждение, светофор, сооружения переезда.

Автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водителя госпитализировали. Проводится проверка.