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В Рязанской области 31 мая ночью похолодает до +3 градусов
В Рязанской области в понедельник, 31 мая, ночью похолодает до +3…+8 градусов, днем температура воздуха составит +10…+15 градусов.

В Рязанской области в понедельник, 31 мая, ночью похолодает до +3…+8 градусов, днем температура воздуха составит +10…+15 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.