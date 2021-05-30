В Рязанской области 31 мая ночью похолодает до +3 градусов
В Рязанской области в понедельник, 31 мая, ночью похолодает до +3…+8 градусов, днем температура воздуха составит +10…+15 градусов.
В Рязанской области в понедельник, 31 мая, ночью похолодает до +3…+8 градусов, днем температура воздуха составит +10…+15 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ночью будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.