В Рязани открыли мемориальную доску Борису Пастернаку

В день памяти поэта Бориса Пастернака, в воскресенье, 30 мая, на фасаде здания мэрии Рязани открыли мемориальную доску. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В день памяти поэта Бориса Пастернака, в воскресенье, 30 мая, на фасаде здания мэрии Рязани открыли мемориальную доску. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инициатор установки памятной доски — литератор Галина Иванова, автор работы — рязанский скульптор Василий Горбунов.

Табличка установлена на здании бывшего Рязанского дома искусств, где летом 1920 года читал свои стихи Борис Пастернак.

Борис Леонидович Пастернак — выдающийся писатель, поэт и переводчик. В 1958 году он получил Нобелевскую премию по литературе за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа.