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В Новомичуринске отловили девять собак после нападения на ребенка
Девять бродячих собак отловили в Новомичуринске после нападения животных на 9-летнюю девочку в парке. После того, как их чипируют и стерилизуют, собаки вернутся в город.

Девять бродячих собак отловили в Новомичуринске после нападения животных на 9-летнюю девочку в парке. После того, как их чипируют и стерилизуют, собаки вернутся в город, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 28 мая, в Новомичуринск по заявке местных властей во второй раз приехала бригада по отлову бродячих собак из Сасова. Во время двух выездов частная организация ИП «Илюшеня», с которым администрация Пронского района заключила контракт, отловила девять собак.

Руководитель предприятия Андрей Илюшеня предоставил видеоотчет администрации Новомичуринска. По его словам, среди собак агрессивных не было. Первоначальный осмотр животных, показал, что они здоровы. Животным сделают необходимые прививки, стерилизуют и чипируют, а через три недели вернут на прежнее место. Пока отловили еще не всех бродячих животных.

«Пусть не возмущаются зоозащитники, но в отношении агрессивных животных мы применяем транквилизаторы, чтобы на время обездвижить собаку, иначе ее просто не поймаешь», — отметил Илюшеня.

Напомним, жительница Новомичуринска рассказала в соцсетях, что ее внучку покусали бездомные собаки. Полиция прокомментировала инцидент.