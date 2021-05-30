В Гидрометцентре рассказали, когда придет «настоящее лето»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет «настоящее лето». По его словам, потепление ожидается с 1 июня.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет «настоящее лето». По его словам, потепление ожидается с 1 июня, сообщает ТАСС.

«Настоящее лето» с температурой +25 градусов днем и солнечной погодой начнется в ЦФО к концу рабочей недели, пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в центре России потепление будет постепенным: 1 июня днем температура уже будет близка к +20 градусов.

«Солнце будем ощущать, а дальше каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра.