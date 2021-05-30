Аналитики рассказали, почему многие россияне не хотят иметь детей

Аналитики рассказали, почему многие россияне не хотят иметь детей. Большинство россиян имеют максимум двоих детей, при этом многие не планируют «расширяться» из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половины».

Аналитики провели опрос, почему многие роосияне не хотят заводить детей. Исследование банка «Открытие» приводит РИА Новости.

Большинство россиян имеют максимум двоих детей, при этом многие не планируют «расширяться» из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половины».

Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин рассказали, что у них только один ребенок. У 33% женщин и 27% мужчин — двое детей. Из респондентов только 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье три и более детей.

Бездетными оказались 26% женщин и 29% мужчин, в Москве и Московской области бездетных мужчин на 10% больше, чем бездетных женщин.

Не хотят заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.

Главные факторы, влияющие на решение завести ребенка: нехватка денег (так ответили 23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (об этом сказали 16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)".

Также 5% женщин и 8% мужчин заявили, что у них мало свободного времени. Меньшинство женщин (4%) признались, что у них нет материнского инстинкта, отцами себя не готовы ощущать 3% мужчин.