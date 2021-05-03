Жители Казани возмутились приседающими на фоне мечети девушками
Пользователи социальных сетей предположили, что девушки устроили это ради хайпа и лайков.
Жители Казани возмутились приседающими на фоне мечети девушками. Об этом
В сети опубликовали ролик, на котором спортсменки разминаются перед марафоном. Несколько девушек в обтягивающих лосинах и топах приседали на фоне мечети Кул-Шариф. В конце видео некоторые из них начали пританцовывать.
Пользователи социальных сетей предположили, что девушки устроили это ради хайпа и лайков.