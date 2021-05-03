В Волгограде простились со спортсменками, погибшими в ДТП под Ставрополем

авария произошла в пятницу, 30 апреля, в 16:40 на 535-м километре дороги «Астрахань — Ставрополь». В микроавтобус, перевозивший баскетбольную команду, врезался «КамАЗ». Погибли пять детей.

В Волгограде простились со спортсменками, погибшими в ДТП под Ставрополем. Об этом сообщает издание « Волгоград онлайн ».

В понедельник, 3 мая, в Волгограде объявлен днем траура. Погибших баскетболисток похоронили на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском городских кладбищах. Проститься с девочками пришли родные, друзья, а также представители власти. Подъезды к кладбищам перекрыли полицейские. На церемонии дежурили психологи МЧС.

Напомним, авария произошла в пятницу, 30 апреля, в 16:40 на 535-м километре дороги «Астрахань — Ставрополь». В микроавтобус, перевозивший баскетбольную команду, врезался «КамАЗ». 14 детей и четверо взрослых ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. Пять детей погибли, пострадали 12, среди них восемь несовершеннолетних. Момент аварии записал видеорегистратор грузовика, позже водитель рассказал подробности столкновения.

Фото «Волгоград онлайн».