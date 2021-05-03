В Рязанской области десять детей пострадали от укусов клещей
Из 22 человек десять — дети. Отмечается, что показатель обращаемости в больницы не превысил средние многолетние значения.
На прошлой неделе в больницы с укусами клещей обратились 22 рязанца. Об этом сообщила
Из 22 человек десять — дети. Отмечается, что показатель обращаемости в больницы не превысил средние многолетние значения.
«Заболеваемость клещевым энцефалитом не регистрировалось на территории Рязанской области более 30 лет», — добавили в Роспотребнадзоре.