В рязанском музее открылась выставка «Художники победы»

В выставку входит около 50 картин о войне, авторами которых являются участники Великой Отечественной. Работы художников-фронтовиков создавались в боевой обстановке, во время крупных военных операций, в госпиталях и глубоком тылу.

В преддверии 9 мая в Ряжском краеведческом музее открылась выставка музея Победы «Художники Победы».

В выставку входит около 50 картин о войне, авторами которых являются участники Великой Отечественной. Работы художников-фронтовиков создавались в боевой обстановке, во время крупных военных операций, в госпиталях и глубоком тылу.

В экспозиции представлены работы Николая Обрыньбы, Виктора Дмитриевского, Александра Богданова, Екатерины Зерновой, Павла Блока и других. На выставке покажут Москву 1941-го, первый военный салют и Парад Победы, портреты Героев Советского Союза и военных прачек, обстановку в чуме красноармейцев-оленеводов, концерт фронтовой бригады, работу эвакогоспиталя и другие моменты жизни тех лет.

Всего выставка будет показана в 37 музеях от Хабаровска до Калининграда.