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В России программу туристского кешбэка продлят до конца 2021 года
В период летних каникул россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаты тура на детей.

В России программу туристского кешбэка продлят до конца 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кэшбека до конца 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В период летних каникул россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаты тура на детей. Часть стоимости путешествия также могут возместить «финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив». В частности, речь идет о мероприятиях, которые проводит НКО «Россия — страна возможностей».

По условиям программы поддержки внутреннего туризма, которая действует в России в настоящее время, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир».