В полиции назвали причину выезда силовиков к дому в центре Рязани
Вызов поступил днем в понедельник, 3 мая. Правоохранители проверили пакет, в нем оказался мусор.
Экстренные службы выехали к дому в центре Рязани из-за сообщения о подозрительном пакете у дома на Первомайском проспекте. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Вызов поступил днем в понедельник, 3 мая. Правоохранители проверили пакет, в нем оказался мусор.
«Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — отметили в полиции.
Напомним, на место выезжали скорая, полиция, Росгвардия и противопожарная служба.