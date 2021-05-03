Рязанка получила срок за нападение на сожителя с ножом

На мобильный подсудимой позвонил неизвестный. Сожитель начал ревновать женщину. Между ними возникла ссора, во время которой последняя ударила мужчину ножом в живот.

В Рязани осудили женщину, которая ударила сожителя ножом в живот. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел в июне 2020 года. Подсудимая и ее сожитель выпивали в его квартире. На мобильный подсудимой позвонил неизвестный. Сожитель начал ревновать женщину. Между ними возникла ссора, во время которой последняя ударила мужчину ножом в живот.

Изначально женщина признавала вину. Затем она стала отрицать факт умышленного нападения и поменяла показания. Подсудимая требовала переквалифицировать ее действия, чтобы избежать строгого наказания.

Вину женщины доказали. Ей назначили пять лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.