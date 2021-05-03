СберМаркет доставит товары из супермаркета «Европа» всего за два часа

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил список магазинов-партнеров. Жители Рязани могут воспользоваться доставкой товаров первой необходимости из супермаркета «Европа» и получить свой заказ в удобный временной Слот.
Для заказа пользователям СберМаркета доступны продукты питания, бытовая химия, косметика, товары для дома и тысячи других товаров супермаркета «Европа».
Для того, чтобы сделать заказ, рязанцам нужно зайти на сайт или в приложение СберМаркета. Далее надо выбрать адрес доставки и удобное время для ожидания курьера, а также заказать необходимые товары.
В СберМаркете действует опция бесконтактной оплаты — курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдет онлайн.
Напомним, ранее рязанцы могли заказывать товары из торговых сетей METRO, АШАН, «Лента», SELGROS, SPAR, «Дочки-Сыночки» и «Глобус».