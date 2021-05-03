Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии
Молодой человек имел отсрочку от исполнения воинской обязанности в связи с учебой, когда его отчислили в военкомат не явился.
Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Молодой человек имел отсрочку от исполнения воинской обязанности в связи с учебой. В июне 2020 года он был отчислен за неуспеваемость, но после этого в военкомат не явился.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. В суде мужчина признал вину, ему назначен штраф в размере 50 000 рублей.