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Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии
Молодой человек имел отсрочку от исполнения воинской обязанности в связи с учебой, когда его отчислили в военкомат не явился.

Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Молодой человек имел отсрочку от исполнения воинской обязанности в связи с учебой. В июне 2020 года он был отчислен за неуспеваемость, но после этого в военкомат не явился.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. В суде мужчина признал вину, ему назначен штраф в размере 50 000 рублей.