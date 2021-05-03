Рязанца отправили к психиатру за наркопритон в его квартире

Молодой человек сдавал квартиру наркоманам. Суд назначил ему условный срок с обязательным наблюдением у врача психиатра-нарколога.

Рязанца отправили к психиатру за наркопритон в его квартире. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель Московского района Рязани в июле 2020 года решил сдавать свою квартиру знакомым наркоманам. В качестве оплаты предполагал получать от них наркотические вещества для личного употребления. Наркопритон, который действовал в квартире на протяжении месяца, обнаружили полицейские.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Суд приговорил рязанца к условному сроку на два года с возложением обязанностей: устроится в течении двух месяцев на работу, не менять постоянного места жительства без уведомления, отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, наблюдаться у психиатра-нарколога в течении года.