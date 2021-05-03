Рецидивист обманом похищал у рязанцев мобильные телефоны
Кражи телефонов он осуществлял в период непогашенной судимости.
Рецидивист обманом похищал у рязанцев мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее судимый мужчина просил у потерпевших позвонить, а в действительности похищал средства связи. Кражи телефонов он осуществлял в период непогашенной судимости.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Суд признал рязанца виновным и назначил наказание в виде трех лет и 10 месяцев колонии общего режима.