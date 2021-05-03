Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Многие профессии ждет серьезная эволюция. Это связано с компьютерным прогрессом.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о профессиях, которые ждет серьезная эволюция. Об этом он сообщил в интервью « Российской газете ».

По его словам, профессия бухгалтера в будущем приобретет другие задачи. Сафонов отметил, что бухгалтер — «это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости».

Он добавил, что профессия приобретет функции аудитора, консультанта по налогам. Он подчеркнул, что бухгалтера не сможет заменить банковская программа.

Сафонов считает, что в будущем исчезнут массовые профессии, такие как водитель. Он отметил, что это связано с разработкой системы автопилотов.

«То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — сказал специалист.

Он добавил, что в ближайшее время можно будет увидеть, что самолет сможет пилотировать один человек, поскольку сильно развиваются компьютерные технологии.