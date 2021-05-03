На рязанской телебашне в День радио включат праздничную подсветку
В пятницу, 7 мая, вышки российской телевизионной и радиовещательной сети подсветят праздничной иллюминацией.
На рязанской телебашне в День радио включат праздничную подсветку. Об этом
В пятницу, 7 мая, вышки российской телевизионной и радиовещательной сети подсветят праздничной иллюминацией. Помимо Рязани акция пройдет в Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Кирове, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Твери, Туле и Челябинске.
В Москве на Останкинской телебашне появится праздничная открытка.