В Рязанской области объявили метеопредупреждение
До конца суток, 3 мая, а также ночью и днем во вторник, 4 мая, в Рязанской области ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
В понедельник, 3 мая, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на
До конца суток, 3 мая, а также ночью и днем во вторник, 4 мая, в Рязанской области ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112, единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —