Любимов поручил ускорить темпы ремонта дорог

По словам губернатора, самый острый вопрос — это состояние дорог в Рязани. Губернатор поручил усилить контроль за сроком и качества ремонта трасс в регионе.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий сообщил губернатору Николаю Любимову о ходе ремонта дорог. Об этом глава области написал на странице «ВКонтакте».

По словам губернатора, самый острый вопрос — это состояние дорог в Рязани.

«На ремонт картами мы выделяем дополнительно 50 млн рублей, город должен получить их как можно скорее», — написал Любимов.

Он также рассказал, что руководители министерство встретились с жителями Касимова. Касимовцы пожаловались на состояние дорог на улице Советской. Любимов сообщил, что ямочный ремонт на этом участке завершится до 9 мая.

Губернатор поручил усилить контроль за сроком и качества ремонта трасс в регионе.

«Темпы дорожного ремонта нужно наращивать, чтобы уже в ближайшие дни мы увидели реальный результат», — отметил глава региона.