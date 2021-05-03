\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
16°
Втр, 04
Срд, 05
11°
ЦБ USD 74.85 0.47 01/05
ЦБ EUR 90.59 0.44 01/05
Нал. USD 74.60 / 77.00 15:16
Нал. EUR 90.10 / 90.98 17:04
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
5 794
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
4 392
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
10 283
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
5 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов поручил ускорить темпы ремонта дорог
По словам губернатора, самый острый вопрос — это состояние дорог в Рязани. Губернатор поручил усилить контроль за сроком и качества ремонта трасс в регионе.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий сообщил губернатору Николаю Любимову о ходе ремонта дорог. Об этом глава области написал на странице «ВКонтакте».

По словам губернатора, самый острый вопрос — это состояние дорог в Рязани.

«На ремонт картами мы выделяем дополнительно 50 млн рублей, город должен получить их как можно скорее», — написал Любимов.

Он также рассказал, что руководители министерство встретились с жителями Касимова. Касимовцы пожаловались на состояние дорог на улице Советской. Любимов сообщил, что ямочный ремонт на этом участке завершится до 9 мая.

Губернатор поручил усилить контроль за сроком и качества ремонта трасс в регионе.

«Темпы дорожного ремонта нужно наращивать, чтобы уже в ближайшие дни мы увидели реальный результат», — отметил глава региона.