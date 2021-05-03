Любимов поручил продолжить вакцинацию в майские праздники
Любимов напомнил, что в период майских каникул прививочные пункты работают в обычном режиме. Прививку можно также сделать в торговых центрах.
Губернатор Рязанской области поручил продолжить контролировать вакцинацию в майские праздники. Об этом в понедельник, 3 мая, Николай Любимов сообщил на
«Поручил руководителям муниципалитетов в майские праздники продолжать строго контролировать проведение вакцинации, все возникающие вопросы — решать максимально оперативно», — написал губернатор. Он поручил особое внимание нужно обратить на работу мобильных прививочных пунктов в селах и деревнях.
Любимов напомнил, что в период майских каникул прививочные пункты работают в обычном режиме. Прививку можно также сделать в торговых центрах.
«Вы можете воспользоваться свободным временем и позаботиться о сохранении здоровья», — отметил губернатор.