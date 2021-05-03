Еще 49 рязанцев заразились коронавирусом
Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 49 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
Общее число заражений достигло 27 949. За сутки вылечились 47 пациентов, всего 26 398. Умерли всего 457. За прошедшие сутки смертей не зарегистрировано.
В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения, всего 4 831 744. За сутки выздоровели 6 367 пациента, всего 4 450 289. Скончались 336 человек, всего 111 198.