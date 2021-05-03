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Два рязанца украли у пенсионерки ванну из-за алкоголя
К краже оказались причастны жители соседнего поселка Каширин 31 и 20 лет. Старшего из них уже судили за подобное преступление.

В Александро-Невском у 62-летней женщины с участка украли чугунную ванну. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

К краже оказались причастны жители соседнего поселка Каширин 31 и 20 лет. Старшего из них уже судили за подобное преступление.

Мужчины решили выпить, но им не хватало денег на алкоголь. Один из них вспомнил о ванне, которую видел на участке соседнего поселка. Злоумышленники решили украсть ее, чтобы потом сдать в пункт вторсырья и получить за это деньги.

Полиция нашла украденное в пункте приема металлолома. Ванну изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.