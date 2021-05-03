Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

Среди симптомов Горелов назвал одышку, высокую температуру, которая сохраняется более трех дней, а также появление сыпи. Последний симптом может говорить о синдроме Кавасаки.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как распознать, что у ребенка тяжелую форму коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости .

Среди симптомов Горелов назвал одышку, высокую температуру, которая сохраняется более трех дней, а также появление сыпи. Последний симптом может говорить о синдроме Кавасаки. Горелов отметил, что к опасным симптомам не относится насморк.

Специалист добавил, что в большинстве случаев у детей легко протекает коронавирусная инфекция. Тяжелое лечение за 12 месяцев выявили у 0,2% детей.