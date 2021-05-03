Больше 1500 рязанцев проверяют на коронавирус
Всего в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 27900 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 76285 граждан прошли медобследование, они здоровы.
В Рязанской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 1558 человек. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в региональном оперштабе.
Всего в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 27900 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
76285 граждан прошли медобследование, они здоровы.