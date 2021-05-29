Во Вьетнаме появился новый вариант COVID-19

Во Вьетнаме появился новый вариант COVID-19. Он объединил характеристики уже известных британского и индийского штаммов. Гибридный штамм намного более заразный, он с легкостью передается по воздуху.

Минздрав Вьетнама сообщил о выявлении нового варианта коронавируса с характеристиками уже известных британского и индийского штаммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание VnExpress .

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг пояснил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.

При этом сообщается, что этот гибридный штамм намного более заразный, он с легкостью передается по воздуху.

По данным издания, именно из-за его существования резко растет число новых случаев заражения в стране.