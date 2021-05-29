В Скопинском районе пропал 32-летний мужчина

В селе Затворном Скопинского района пропал 32-летний мужчина, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

В селе Затворном Скопинского района пропал 32-летний мужчина, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Разыскивается Александр Анатольевич Бокарев 1988 года рождения, с 18 мая этого года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, темно-русые волосы, карие глаза. На нем были футболка и шорты цвета хаки, черные мокасины, черная кепка с белой надписью.