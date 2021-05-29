В Рязанской области 30 мая резко похолодает
В Рязанской области в воскресенье, 30 мая, резко похолодает. Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов, днем до +10…+15 градусов, местами будет 18 градусов тепла.
В Рязанской области в воскресенье, 30 мая, резко похолодает. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов, днем до +10…+15 градусов, местами будет 18 градусов тепла.
Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами сильный (до 15 мм), местами ожидается гроза.
Днем прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь (до 8 мм). Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с.