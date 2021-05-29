В Рязани после грозы рухнуло дерево

В Московском районе Рязани непогода повалила дерево. Оно рухнуло и оборвало электропровода. Фото опубликовали в соцсетях очевидцы в субботу, 29 мая.

В Московском районе Рязани непогода повалила дерево. Оно рухнуло и оборвало электропровода. Фото опубликовали в соцсетях очевидцы в субботу, 29 мая.

«Благо, упало дерево не на дорогу, где постоянно ходят люди и ездят машины. Но в ближайших аптеках нет интернета. Поэтому банковские терминалы не работают. Оплата — только наличкой. Провода лежат на дороге. Некоторые водители боятся их переезжать», — сообщил автор поста.

Напомним, что в Рязанской области МЧС объявило штормовое предупреждение. В Дягилево прошел град.