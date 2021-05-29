В России 30 мая вступят в силу новые правила выдачи загранпаспортов

В России 30 мая вступят в силу новые правила выдачи загранпаспортов. Меняются в том числе правила выплаты госпошлины в случае замены утраченного или негодного загранпаспорта.

Обновленные правила выдачи загранпаспортов будут действовать в России с 30 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Изменения предусмотрены приказом МВД от 31 марта.

Чтобы получить документ гражданину РФ, проживающему за пределами государства, он должен будет приехать в Россию. Также меняются правила выплаты госпошлины в случае замены утраченного или негодного загранпаспорта.

От уплаты госпошлины при оформлении утраченного загранпаспорта освобождаются россияне, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях госпошлина составит 2 тысячи рублей для получения паспорта старого образца и 5 тысяч рублей — нового. Для его оформления сдают отпечатки пальцев.