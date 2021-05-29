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В июне россиян ждут длинные выходные
Россиянам напомнили о трех выходных подряд на второй неделе июня. 12 июня отмечается День России. Этот день является выходным. Таким образом, россияне отдохнут с 12 по 14 июня включительно.

Россиянам напомнили о трех выходных подряд на второй неделе июня. Как напомнил «Российской газете» адвокат Владимир Постанюк, 12 июня отмечается День России. Этот день является выходным.

«В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника, — пояснил адвокат. — Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы».

Таким образом, россияне отдохнут с 12 по 14 июня включительно.

При шестидневной рабочей неделе переноса не будет — в этом случае День России выпадает на рабочий день.

Независимо от длительности рабочей недели согласно Трудовому кодексу пятница 11 июня является предпраздничным рабочим днем. В этот день рабочее время сокращается на час.