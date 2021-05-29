В июне россиян ждут длинные выходные

Россиянам напомнили о трех выходных подряд на второй неделе июня. 12 июня отмечается День России. Этот день является выходным. Таким образом, россияне отдохнут с 12 по 14 июня включительно.

Россиянам напомнили о трех выходных подряд на второй неделе июня. Как напомнил « Российской газете » адвокат Владимир Постанюк, 12 июня отмечается День России. Этот день является выходным.

«В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника, — пояснил адвокат. — Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы».

Таким образом, россияне отдохнут с 12 по 14 июня включительно.

При шестидневной рабочей неделе переноса не будет — в этом случае День России выпадает на рабочий день.

Независимо от длительности рабочей недели согласно Трудовому кодексу пятница 11 июня является предпраздничным рабочим днем. В этот день рабочее время сокращается на час.