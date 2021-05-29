В Башкирии машина протаранила гужевую повозку с людьми

В Башкирии легковушка на полной скорости врезалась в гужевую повозку, в которой ехали несколько местных жителей. Видео появилось в соцсетях в субботу, 29 мая.

В Башкирии легковушка на полной скорости врезалась в гужевую повозку, в которой ехали несколько местных жителей. Видео появилось в соцсетях в субботу, 29 мая.

Люди в национальных нарядах ехали на праздник, сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, тяжело пострадали пять человек.