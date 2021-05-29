Рязанцы пожаловались на запах нечистот с улицы

Рязанцы пожаловались на запах нечистот с улицы. В субботу, 29 мая, неприятный запах почувствовали жители Дашково-Песочни.

Рязанцы пожаловались на запах нечистот с улицы. Об этом жители сообщают в соцсетях.

В субботу, 29 мая, неприятный запах почувствовали жители Дашково-Песочни. Также вонь на улице ощущалась утром в центре Рязани.

Отметим, жалобы на неприятные запахи в Рязани не прекращаются с прошлого года. Росприроднадзор назвал возможного виновника.