Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Жители России 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение. Кольцеобразное затмение будет видно только в одном из регионов, сообщает РИА Новости.

Жители России 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение. Кольцеобразное затмение будет видно только в одном из регионов, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По его словам, частичное затмение будет видно почти со всей территории страны, кроме Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна закроет 27% диаметра Солнца, которое «станет похоже на откушенное яблоко».

Он добавил, что при такой затененности Солнца на Земле потемнения не произойдет. Заметить явление получится, только если посмотреть на звезду во время явления. Максимум затмения наступит в 14:27.

Кольцеобразное 94-процентное затмение увидят только жители северо-востока Якутии. При нем спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут. Это первое за полвека кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию России, отметил Угольников.