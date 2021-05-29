Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи в субботу, 29 мая, обсудили предоставление республике второго транша кредита.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи в субботу, 29 мая, обсудили предоставление республике второго транша кредита. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT .

«Говорили о втором транше нашего госкредита — 500 млн долларов. Всего 1,5 млрд долларов получает Беларусь. Вот это второй транш от России — 500 млн», — рассказал Песков.

Он отметил, что тема ранее анонсировалась, в этом вопросе задействован Евразийский банк развития.

По словам представителя Кремля, перечисление транша произойдет до конца июня.