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Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи в субботу, 29 мая, обсудили предоставление республике второго транша кредита.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи в субботу, 29 мая, обсудили предоставление республике второго транша кредита. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.

«Говорили о втором транше нашего госкредита — 500 млн долларов. Всего 1,5 млрд долларов получает Беларусь. Вот это второй транш от России — 500 млн», — рассказал Песков.

Он отметил, что тема ранее анонсировалась, в этом вопросе задействован Евразийский банк развития.

По словам представителя Кремля, перечисление транша произойдет до конца июня.

Также стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию, сообщает РИА Новости.