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Прилепин назвал целью объединение партии «Справедливая Россия — За правду» с КПРФ
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин считает стратегической целью объединение с коммунистической партией. После этого, по словам политика, другие левые силы присоединятся к процессу объединения.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин считает стратегической целью объединение с коммунистической партией, сообщает ТАСС.

«Это огромная задача, которую мы перед собой поставили, и коммунистам об этом сообщили, что мы будем с вами объединяться. Хотите вы или нет. Но это неизбежно. Это стратегическая цель», — сказал Прилепин.

После этого, по словам политика, другие левые силы присоединятся к процессу объединения.

Прилепин также добавил что некоторые медийные лица партии, включая Николая Старикова и Сергея Михеева, будут баллотироваться в Госдуму по региональным спискам.

Напомним, 22 февраля 2021 года партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели объединительный съезд, создав новую левопатриотическую организацию «Справедливая Россия — За правду».