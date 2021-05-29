Полиция ищет очевидцев смертельной аварии 2015 года

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло в 2015 году в Пителинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло в 2015 году в Пителинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 65-м километре автодороги Шацк — Касимов 19 октября 2015 года, примерно в 03:30, 48-летний житель Пителинского района за рулем УАЗ-31512 не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-219010 под управлением 22-летнего жителя Чучковского района. Последний в результате происшествия от полученных травм скончался на месте.

Информацию о ДТП просят сообщать по адресу: г. Рязань, улица Фирсова, 12, корп. 1 или по телефону 44-46-48.