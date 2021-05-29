Движение по Астраханскому мосту откроют 30 мая

Астраханский мост откроют для движения транспорта в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Астраханский мост откроют для движения транспорта в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Замглавы администрации Борис Ясинский в субботу, 29 мая, провел выездное совещание на объекте. С учетом выполненных работ и по итогам обсуждения приняли решение об открытии движения транспорта через мост с 12:00 в воскресенье, 30 мая. Также будет открыт пешеходный тротуар с одной стороны моста, на стороне Политехнического университета. На этой части тротуара полностью уложена плитка, в целях безопасности лестницы будут закрыты.

В качестве временного ограждения тротуаров устанавливается оцинкованная решетка по обе стороны сооружения. Работы по установке постоянного ограждения, в том числе с репликами прежнего ограждения, будут продолжаться. Также будут идти работы под самим мостом.

По информации управления транспорта маршруты 7, 11, 13, 17, 18, 23, 46 М², 47 М², 49 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 77 М², 88 М², 91 М², 98АМ2, 99 М² возвращаются к старой схеме движения. При этом остановки до окончательной сдачи объекта пока будут находиться на прежних временных местах.