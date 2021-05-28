В России планируют ввести новую систему оплаты труда медработников

Новую систему опробуют с ноября 2021 года по март 2022 года в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, а также в Севастополе. Зарплату работников поликлиник и больниц рассчитают с учетом дифференциации окладов и экономического развития региона.

Министерство труда и соцзащиты разработало проект новых правил оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Об этом пишет « Коммерсант ».

Документ представили на заседании рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям.

Новую систему опробуют с ноября 2021 года по март 2022 года в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, а также в Севастополе.

Зарплату работников поликлиник и больниц рассчитают с учетом дифференциации окладов и экономического развития региона. Глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова уточнила, что их разработают к августу 2021 года.

С помощью коэффициентов планируют выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом.

Итоги пилотного проекта подведут в конце июня следующего года. Полный переход на систему ожидается не ранее 2023 года.