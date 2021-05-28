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В Рязани нашли разложившийся труп мужчины
Личность погибшего не установили. Тело мужчины было с гнилостными изменениями. Это говорит о том, что труп нашли спустя более двух месяцев после гибели, отметили следователи.

22 мая в Рязани нашли труп мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчину нашли на улице 1-й Механизаторов в Соколовке. Личность погибшего не установили. Тело мужчины было с гнилостными изменениями. Это говорит о том, что труп нашли спустя более двух месяцев после гибели, отметили следователи.

Следов насильственной смерти не обнаружили. Организована доследственная проверка.