В Рязани нашли разложившийся труп мужчины
Личность погибшего не установили. Тело мужчины было с гнилостными изменениями. Это говорит о том, что труп нашли спустя более двух месяцев после гибели, отметили следователи.
22 мая в Рязани нашли труп мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мужчину нашли на улице 1-й Механизаторов в Соколовке. Личность погибшего не установили. Тело мужчины было с гнилостными изменениями. Это говорит о том, что труп нашли спустя более двух месяцев после гибели, отметили следователи.
Следов насильственной смерти не обнаружили. Организована доследственная проверка.