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За сутки три рязанца скончались от коронавируса
Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки три рязанца скончались от коронавируса. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки выявили 49 новых случаев заражения, всего в регионе — 29 117 случаев. Выздоровели за сутки 44 человека, всего — 27 654. Всего за время пандемии скончались 523 рязанца.

В России за сутки заболели 9 252 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 044 459. Выздоровели 9 385 человек, всего — 4 661 234. Скончались 404 человека, всего — 120 406 человек.