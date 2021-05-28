В России планируют ограничить вывоз детей за рубеж

Законопроект изменяет правила установки запрета на выезд ребенка за границу при разногласиях родителей. Система станет гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, в том числе включать определенные страны в стоп-листы.

В среду, 24 мая, законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» одобрили ко второму чтению в Госдуме. Об этом пишут « Известия ».

Законопроект изменяет правила установки запрета на выезд ребенка за границу при разногласиях родителей. Система станет гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, в том числе включать определенные страны в стоп-листы.

Также родитель, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сможет сам выезжать вместе с ним. Запрет распространяется только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки детей.

Родитель-иностранец выехать вместе с ребенком не сможет.

Поправки планируют рассмотреть в весеннюю сессию.