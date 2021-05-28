Россиян предупредили об угрозе банковским вкладам

Проблемы, видимые вкладчикам и клиентам начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Это могут быть закртие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Эксперт отметил, что о серьезных проблемах у банка говорит задержка выдачи денег или переводов на расчетный счет клиента.

Банковские вклады могут находиться под угрозой из-за проблем с лицензией. Об этом агентству « Прайм » сообщил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, проблемы, видимые вкладчикам и клиентам начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Это могут быть закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Эксперт отметил, что о серьезных проблемах у банка говорит задержка выдачи денег или переводов на расчетный счет клиента.

Вкладчик может претендовать на возмещение только 1,4 миллиона рублей, если банк лишился лицензии. Сумма может увеличиться до 10 миллионов, если вклады связаны со сделками с недвижимостью или социальными и страховыми выплатами.

Эксперт посоветовал выбирать банки из топ-20.

«Вероятнее всего, процентная ставка не покроет даже инфляцию, но возможность каких-то максимально негативных событий, которые закончатся отзывов лицензии у топового российского банка, крайне мала», — считает эксперт.

Также он советует не хранить в одном банке более 1,4 миллиона рублей, несмотря на надежность банка.