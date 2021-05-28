\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
23°
Сбт, 29
23°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 73.46 -0.01 28/05
ЦБ EUR 89.66 -0.28 28/05
Нал. USD 73.31 / 73.95 11:25
Нал. EUR 89.38 / 89.85 11:25
Новости
Публикации
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
2 872
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
11 117
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
6 743
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
9 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили об угрозе банковским вкладам
Проблемы, видимые вкладчикам и клиентам начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Это могут быть закртие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Эксперт отметил, что о серьезных проблемах у банка говорит задержка выдачи денег или переводов на расчетный счет клиента.

Банковские вклады могут находиться под угрозой из-за проблем с лицензией. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, проблемы, видимые вкладчикам и клиентам начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Это могут быть закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Эксперт отметил, что о серьезных проблемах у банка говорит задержка выдачи денег или переводов на расчетный счет клиента.

Вкладчик может претендовать на возмещение только 1,4 миллиона рублей, если банк лишился лицензии. Сумма может увеличиться до 10 миллионов, если вклады связаны со сделками с недвижимостью или социальными и страховыми выплатами.

Эксперт посоветовал выбирать банки из топ-20.

«Вероятнее всего, процентная ставка не покроет даже инфляцию, но возможность каких-то максимально негативных событий, которые закончатся отзывов лицензии у топового российского банка, крайне мала», — считает эксперт.

Также он советует не хранить в одном банке более 1,4 миллиона рублей, несмотря на надежность банка.