В воскресенье перекроют центр Рязани

Из-за проведения всероссийского полумарафона «Забег.РФ» — V открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2021» утром в воскресенье в центре Рязани перекроют движение по марщруту забега.

В воскресенье, 30 мая, перекроют центр Рязани. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 06:00 до 13:00 из-за проведения всероссийского полумарафона «Забег.РФ» — V открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2021» перекроют движение транспорта по Соборной площади и улице Петрова.

С 08:00 до 13:00 перекроют движение по маршруту забега: улица Кремлевский Вал, проезд Речников, Окское шоссе, озеро Ореховое, улица Свободы, площадь Свободы, улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до улицы Кремлевский Вал, Соборная площадь, улица Петрова.

Также изменится схема движение пассажирского транспорта.

Троллейбусы

№№ 1, 10 при движении из Московского района после остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина.

Автобусы

№ 11 при движении со стороны площади Ленина после остановки «площадь Ленина» будут следовать по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина до конечной остановки «Театральная площадь»; при движении в сторону площади Ленина будут следовать по улицам Ленина, Праволыбедской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Маршрутки

№41 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» будут следовать по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «улица Кальная, дом №7» по своему маршруту; при движении в сторону Московского района после остановки «улица Кальная, дом №7» будут следовать по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, Праволыбедской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

№№66, 99 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина, Свободы, Грибоедова, далее по своим маршрутам;

№46, 75, 91 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, Окскому проезду, далее от остановки «улица Кальная, дом №7» по своим маршрутам;

№62 при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до конечной остановки «ТЦ «Круиз».

Автовладельцев просят убрать машины с 22:00 29 мая до 13:00 30 мая на Соборной площади и улице Петрова, а также по обочинам дорог по маршруту полумарафона: Соборная площадь, улица Кремлевский Вал, проезд Речников, Окское шоссе, озеро Ореховое, улица Свободы, площадь Свободы, улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до улицы Кремлевский Вал, улица Петрова.