В субботу в Рязанской области будет тепло и пасмурно
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 29 мая, в Рязанской области будет тепло и пасмурно. Прогноз погоды
Ночью по области ожидается небольшой дождь, днем — переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град.
Ветер северный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.